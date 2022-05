WKÖ-Chef Mahrer fordert ein Ende der „Maskenqual“

Nach insgesamt 4,2 Millionen Covid-Infizierten und 21.000 Todesopfern in Österreich hatte Nehammer am Samstag beim Thema Corona quasi in den Modus der Missachtung geschaltet. Und damit die Warnungen der Experten, die bereits im April - im Gegensatz zu den vergangenen zwei Jahren - von der türkis-grünen Regierung einen Plan für den kommenden Herbst forderten, in den Wind geschlagen.