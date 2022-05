Vier Szenarien für den dritten Corona-Herbst

Die Regierung will für den mittlerweile dritten Pandemie-Herbst besser gerüstet sein. Am Freitag präsentierte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) mit Fachleuten einen sogenannten Variantenmanagementplan. In die Erarbeitung wurden 80 Expertinnen und Experten eingebunden, er enthält vier mögliche Szenarien für die weiteren Entwicklung des Coronavirus. Der finale Plan soll Anfang Juni vorliegen.