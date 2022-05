Maskenpflicht in Flugzeugen nach Österreich bleibt

Die Urlaubssaison steht vor der Tür, und gerade rechtzeitig vor der großen Reisewelle lockerte die EU die Covid-Bestimmungen für Fluggäste. Seit Montag kann auf das Masketragen auf allen Flughäfen und an Bord von Flugzeugen verzichtet werden. Aber wirklich in allen Flugzeugen? Ob im Flieger eine Maske getragen werden muss oder nicht, wird nicht von einer Airline vorgegeben, sondern richtet sich nach den jeweiligen nationalen und behördlichen Bestimmungen. Was heißt das also in der Praxis?