Nach Nehammer-Sager: Wo uns die Viren noch kümmern

Dazu kommt: Wenn uns Viren nicht kümmern, was sollen dann die FFP2-Masken in unseren Gesichtern? Getragen werden müssen sie in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen, in Öffis, im Taxi, im Supermarkt, in der Bank, in der Apotheke usw. Auch die Schulen spüren Covid-19 noch. Einmal pro Woche wird PCR-getestet. Bei erhöhtem Infektionsgeschehen an einem Standort wird temporär eine Maskenpflicht für einzelne Klassen verfügt.