Foto-Drama: Urlauberin stürzt an Wasserfall in Tod

Die seit langem in Österreich lebende Rumänin hatte am Samstag gemeinsam mit ihrem Freund beschlossen, ihre Unterkunft im Norden der Insel Koh Samui zu verlassen und die berühmten „Na Mueang“-Wasserfälle zu besuchen. Nachdem das Paar in einem natürlichen „Pool“ auf einem der Vorsprünge in luftiger Höhe ein gemütliches Bad genommen hatten, wollte die 23-Jährige noch den Ausblick fotografisch festhalten.