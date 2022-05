Warum bin ich so müde?

„Man sollte das aber besonders dann in die Differenzialdiagnostik einbeziehen, wenn Symptome wie Leistungsabfall, Müdigkeit oder auffällige Blässe der Haut vorliegen. In diesen Fällen wäre die Bestimmung eines Nährstoffprofils durchaus angebracht“, so der Experte. Bestätigt sich ein Mangel, heißt es, verstärkt auf gesunde, vitaminreiche Ernährung zu achten. Mitunter hilft zusätzlich die Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels (Arzt fragen).