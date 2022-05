„Gotham Knights“: Demo zeigt Superhelden in Aktion

Batman ist tot. Im Open-World-Action-Rollenspiel „Gotham Knights“ liegt es daher an Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, Gotham City vor einer neuen Bedrohung zu beschützen, die sich in den Straßen der Stadt ausbreitet. Wie das funktioniert und aussieht, zeigt Warner Bros. Games nun in einer Gameplay-Demo anhand zwei der DC-Superhelden, Nightwing und Red Hood.