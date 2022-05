EU legt umstrittenen Plan gegen Kinderpornos vor

Die EU-Kommission will zudem ein EU-Zentrum gegen Kindesmissbrauch einrichten. Mit Sitz im niederländischen Den Haag soll es gemeinsam mit der ebenfalls dort ansässigen europäischen Polizeibehörde Europol den Kampf gegen den Online-Missbrauch in den EU-Staaten koordinieren. Plattformen sollen illegale Inhalt dem EU-Zentrum melden. In Abstimmung mit dem EU-Datenschutzbeauftragten soll das Zentrum zudem festlegen, welche technischen Lösungen zum Einsatz kommen.