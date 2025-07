Piloten winkten, dann stürzte Flugzeug ab

Als sich das Flugzeug des Typs Beechcraft Super King Air des niederländischen Luftfahrtunternehmens Zeusch Aviation in der Luft Richtung des Flughafens Lelystad in den Niederlanden befand, drehte es Medienberichten plötzlich nach links und krachte in den Boden. In Aufnahmen von dem Unglück waren ein gewaltiger Feuerball und eine hohe Rauchwolke zu sehen.