Red Bull und Holland-Klub machen gemeinsame Sache

„Die Akademien des FC Utrecht und von RB Leipzig werden intensiv zusammenarbeiten“, heißt es in einer Aussendung. „Ziel ist es, die talentiertesten Spieler in den Jugendakademien gezielt zu fördern und ihnen den Weg in den Spitzenfußball bestmöglich zu ebnen.“ Allerdings betont der Eredivisie-Klub, „nicht Teil des Red-Bull-Vereinsnetzwerks“ zu werden.