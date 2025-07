Nächster Millionen-Verkauf für Red Bull Salzburg

Knapp über zehn Millionen Euro Ablöse

Der bosnische Nationalspieler, der in Zell am See geboren wurde, war bereits im Winter für 1,5 Millionen Euro zu Olympique Marseille gewechselt. Da er in der ältesten Stadt Frankreichs nicht vollends überzeugen konnte und „OM“ die Kaufoption über zehn Millionen Euro nicht zog, konnten ihn die Bullen für eine sechsstellige Summe zurückholen. Nun wechselt der Außenverteidiger für knapp über zehn Millionen Euro Ablöse auf die iberische Halbinsel.