EU will Handys automatisch auf Kinderpornos prüfen

Die EU-Kommission plant automatische Scans privater Nutzerinhalte auf Smartphones: Ein Entwurf für eine entsprechende Verordnung ist in Arbeit. Er sieht vor, Inhalte maschinell auf Kinderpornos zu scannen und Funde den Behörden zu melden. Das Vorhaben erinnert an Apples Pläne für einen Kinderporno-Detektor am iPhone, die der US-Konzern nach heftiger Kritik durch Datenschützer allerdings wieder auf Eis gelegt hat. Auch die Idee der EU sorgt für eine Grundrechtsdebatte.