Sozialministerin: Pensionsalter rauf hilft nichts!

Schumann hofft auf 10.000 Personen, die in Teilpension gehen

Schumann hofft, dass jährlich rund 10.000 Personen die Teilpension in Anspruch nehmen und in Teilzeit weiterarbeiten werden. Der Vorteil für die Regierung: Wer in Teilpension geht, gilt in der Statistik noch nicht wirklich als Pensionist, wodurch das faktische Pensionsantrittsalter steigt. Das Modell ist also teilweise auch ein statistischer Kniff, der die Bilanz des Sozialministeriums beim Pensionsantrittsalter verbessern wird.