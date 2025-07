Frauen-EM: Zuschauer-Rekord in der Schweiz

Die meisten Zuschauer – 34.165 – gab es beim Sieg von Deutschland gegen Dänemark (2:1) in Basel. Es war damit die höchste Besucherzahl bei einem Gruppenspiel in der Geschichte der EM ohne Beteiligung des Gastgebers. Für das Turnier in der Schweiz wurden schon vor Beginn so viele Tickets verkauft wie noch nie zuvor bei einer EM. Wie die UEFA bekannt gab, wurden mehr als 600.000 Eintrittskarten abgesetzt.