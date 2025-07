Hybrid aus Löwe und Tiger in Rumänien geboren

Goliaths Vater ist ein Löwe, seine Mutter ein Tiger. Beide leben im Privatzoo in einem Dorf in Nordostrumänien. Wie so oft bei Raubkatzen in Gefangenschaft kümmere sich die Mutter nicht um den Nachwuchs, sagte Tierarzt Gabriel Gaspar. Der Liger bekommt derzeit spezielle Milch aus Pulver für Katzen und Geflügelfleisch zu fressen. Er werde später wohl ungefähr 400 Kilogramm auf die Waage bringen und damit doppelt so viel wie seine Eltern, sagte Gaspar.



Hier sehen Sie ein Foto von dem Liger: