Blitze und Windböen in fast allen Bundesländern

Das Team der UWZ postete am Montag unter anderem ein Radarbild, das ein Gewitter bei Wels und ein weiteres in der Obersteiermark zeigte. Später zog aus Nordwesten auch ein Gewitter über Wien. Für die Bundeshauptstadt gab es vorübergehend Wind-Warnungen in allen Bezirken, zudem regnete es stark. Zuvor waren in Tulln (Niederösterreich) Windböen von bis zu 88 Kilometer pro Stunde gemessen worden. Die Stationen mit den stärksten Böen in Österreich waren außer Langenlebarn (Tulln) und Wien - Innere Stadt Pernegg an der Mur (Steiermark) sowie Kapfenberg und Dachstein/Hunerkogel (ebenfalls Steiermark).