Chaos Computer Club warnt EU vor Kinderporno-Scans

In einem offenen Brief an die EU-Kommission der Initiative European Digital Rights (EDRi), dem sich 38 NGOs angeschlossen haben, fordern die Unterzeichner, das geplante Gesetz zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch im Netz so zu gestalten, dass es mit Grund- und Freiheitsrechten in Einklang bleibt. Das Gesetz könnte einen „gefährlichen Präzedenzfall für die massenhafte Ausspähung privater Kommunikation“ schaffen, wird gewarnt.