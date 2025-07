Merz: „Ignorieren der AfD hat nicht funktioniert“

Er zeigte sich besorgt über die zunehmend rechte politische Einstellung bei Jugendlichen. Das habe unter anderem mit Desinformationen in sozialen Netzwerken zu tun. Er sei aber „persönlich sehr zurückhaltend“, was etwa ein TikTok-Verbot betreffe. Dieser Anbieter ist bei Jugendlichen beliebt und wird auch von der AfD stark genutzt. In der digitalen Welt müssten dieselben Regeln gelten wie in der analogen, sagte Merz.