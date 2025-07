Auffanglager in Rafah wäre „Konzentrationslager“

„Es geht nicht um die Rettung der Menschen“

Der liberale Politiker, der einst die Siedlungen im Westjordanland beinahe gänzlich aufgeben wollte, 2015 wegen Untreue zu 27 Monaten Haft verurteilt und 2017 vorzeitig freigelassen wurde, glaubt auch nicht so recht an die „humanitären Absichten“ der Regierung von Premier Benjamin Netanyahu, zumal immer wieder auch die „Säuberung“ Gazas zu hören sei. Tatsächlich haben in der Vergangenheit einige Minister rechts-religiöser Parteien in Netanyahus Kabinett die vollständige Besetzung der Palästinensergebiete und der Vertreibung der dort lebenden Menschen gefordert. „Es geht nicht um die Rettung der Menschen“, warnt Olmert.