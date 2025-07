Kaninchen vor Mülleimer in Salzburg ausgesetzt

Diese süßen Fellknäuel wollte wohl jemand loswerden: Zwei weibliche Kaninchen wurden am Montag in einer Schachtel neben einem Müllcontainer am Gebirgsjägerplatz in der Stadt Salzburg entdeckt – hilflos, ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen. Eines der Tiere könnte trächtig sein.