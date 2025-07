ORF-„Reförmchen“ nimmt den Länderchefs kaum Macht

„Stärkung des Föderalismus“

Was sagt der Chef des ORF? Roland Weißmann will sich nicht konkret auf die „Entpolitisierungsdebatte“ einlassen. Der Generaldirektor – im August 2026 steht eine mögliche Wiederwahl an – verweist vielmehr auf die Bedeutung der millionenfach angenommenen ORF-Angebote, die weisungsfrei und unabhängig produziert würden und auf die Landesstudios, die einen „wichtigen Beitrag zur Stärkung des Föderalismus und des nationalen Zusammenhalts leisten.“