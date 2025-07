Schlechte Wasserqualität: WM-Rennen verschoben

Die Verschiebung sei im Interesse der Sicherheit der Athletinnen erfolgt, teilte der Verband mit. „Während die Tests in den Tagen davor immer wieder gezeigt haben, dass die Wasserqualität am Austragungsort die von World Aquatics festgelegten Grenzwerte einhält, haben die Analysen der am 13. Juli entnommenen Proben diese Grenzwerte überschritten“, heißt es in einer Mitteilung. Weitere Wasserproben sollen folgen, um festzustellen, ob die weiteren geplanten Wettkämpfe wie angesetzt stattfinden können.