Nach Trumps Drohungen folgen wieder Verhandlungen

Trump zeigte sich am Montag offen für weitere Verhandlungen mit Brüssel. EU-Vertreterinnen und -vertreter würden für Gespräche in die USA kommen, sagte der Präsident. Es brauche immer zwei Hände, um klatschen zu können, sagte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic. Ein Deal müsse sich für Europa lohnen, am Ende sowohl von den Mitgliedsstaaten als auch dem Europäischen Parlament abgesegnet werden.