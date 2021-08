Snowden: „Apple erlaubt globale Massenüberwachung“

Auch vom populären Messenger WhatsApp wird Apples geplanter Kinderporno-Detektor kritisiert. WhatsApp-Boss Will Cathcart: Das System könne „sehr einfach verwendet werden, um private Inhalte auf alles zu scannen, was sie oder eine Regierung kontrollieren wollen. Länder, in denen iPhones verkauft werden, haben unterschiedliche Definitionen davon, was akzeptabel ist“. Cathcart verweist etwa auf iPhones für den chinesischen Markt und fragt, wie Apple damit umgehen wolle, wenn die chinesische Regierung fordern würde, nach bestimmten Inhalten zu suchen.