Kinderporno-Detektor: Apple weist Bedenken zurück

Nach der massiven Kritik von Bürgerrechtsbewegungen und Datenschützern an den Plänen von Apple, seine iPhones künftig auf kinderpornografisches Material zu scannen, versucht der kalifornische Konzern nun zu beschwichtigen. In einer Mitteilung trat der iPhone-Hersteller den Befürchtungen, die Funktion könnte in Zukunft auf andere Inhalte ausgeweitet werden, entschieden entgegen.