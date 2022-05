„Putin ist es völlig egal, was der Westen denkt“

Montag, 9. Mai, „Tag des Sieges“ in Russland – der vielleicht wichtigste russische Feiertag. Die ganze Welt wartete diesmal, was Wladimir Putin am Roten Platz zu verkünden hatte. Auch in Salzburg harrten vielfach Menschen den Worten des Kremlchefs. Allen voran Martin Panosch, Honorarkonsul der Ukraine.