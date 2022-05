Putin prangert bei Rede „Russophobie“ im Westen an

Kremlchef Wladimir Putin hat bei der Militärparade in Moskau den Einsatz der russischen Streitkräfte in der Ukraine gewürdigt. Die Soldaten kämpften im Donbass in der Ostukraine für die Sicherheit Russlands, sagte Putin am Montag auf dem Roten Platz in Moskau. Die Ukraine sei mithilfe der NATO aufgerüstet und stelle eine Gefahr für Russland dar. Er würdigte den Einsatz seiner Truppen und prangerte „Russophobie“ im Westen an.