Automatisiertes Fahren: Mercedes betritt Neuland

Autos ohne Lenkrad und Pedale in Arbeit

Zugleich wird in der Branche an selbstfahrenden Autos gearbeitet, die komplett ohne einen Menschen am Steuer sowie ohne Lenkrad und Pedale auskommen sollen. So sind die Google-Schwesterfirma Waymo und die General-Motors-Tochter Cruise dabei, Robotaxi-Dienste in den USA zu starten. Verglichen damit wirkt das Einsatzszenario von „Drive Pilot“ noch sehr eingeschränkt. Massing sieht jedoch „zwei Welten“, die sich aufeinander zu bewegen. Die Mercedes-Fahrzeuge mit „Drive Pilot“ seien für Privatkunden gedacht, betont er.