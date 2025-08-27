Plakolm: Freiwilligkeit bei Integration „vorbei“

Für Flüchtlinge aus der Ukraine besteht derzeit noch bis 31. Oktober ein Anspruch auf Familienbeihilfe, eine Nachfolgeregelung soll so schnell wie möglich verhandelt werden. Dieser Anspruch soll dann an die Arbeitsbereitschaft geknüpft werden, da Vertriebene ab Tag eins arbeiten dürften, sagte die Ministerin. Die individuelle Lebenssituation, beispielsweise Betreuungspflichten für sehr kleine Kinder, würde berücksichtigt werden.