Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Migrationskurs

Plakolm: Freiwilligkeit bei Integration „vorbei“

Innenpolitik
27.08.2025 10:21
Integrationsministerin Claudia Plakolm
Integrationsministerin Claudia Plakolm(Bild: APA/REGINA AIGNER)

Mit der Freiwilligkeit bei der Integration ist es laut der zuständigen Ministerin Claudia Plakolm (ÖVP) „jetzt einmal vorbei“. Das dreijährige verpflichtende Integrationsprogramm soll mit der Reform der Sozialhilfe verschränkt werden.

0 Kommentare

Betroffen sind etwa Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte, Vertriebene sowie Asylwerbende, die eine hohe Bleibewahrscheinlichkeit haben. Wer dann beispielsweise Deutsch- oder Wertekursen unbegründet fernbleibt oder sich nicht beim AMS meldet, hat bei der Integrationshilfe laut Plakolm „mit klaren Abstrichen zu rechnen“.

Für Flüchtlinge aus der Ukraine besteht derzeit noch bis 31. Oktober ein Anspruch auf Familienbeihilfe, eine Nachfolgeregelung soll so schnell wie möglich verhandelt werden. Dieser Anspruch soll dann an die Arbeitsbereitschaft geknüpft werden, da Vertriebene ab Tag eins arbeiten dürften, sagte die Ministerin. Die individuelle Lebenssituation, beispielsweise Betreuungspflichten für sehr kleine Kinder, würde berücksichtigt werden.

Lesen Sie auch:
CLUB 3
Afghane schlägt vor:
Flüchtlingen vor Abschiebung 2 Jahre Chance geben
27.08.2025
Migrationsbericht 2025
Zuwanderung: Kritik am Zusammenleben wächst weiter
16.07.2025
Zahlen steigen
Plakolm zu Kinderbetreuung: „Sind auf gutem Weg“
25.08.2025

Alterskontrolle bei Social Media
Im Herbst soll auch das Kopftuchverbot für unter 14-Jährige an Schulen kommen. Dazu sind Begleitmaßnahmen vorgesehen, darunter Gespräche mit Eltern und das Hinzuziehen von Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Welche Sanktionen es geben wird, wenn ein Mädchen das Kopftuch trotzdem nicht ablegt, sei noch Teil der Abstimmungen, sagte Plakolm.

Sie sprach sich in einem Interview zudem für „mehr europäische Handhabe“ bei Social-Media-Plattformen aus, zum Beispiel bei der Alterskontrolle. Auf ein Mindestalter für die Nutzung wollte sich die ÖVP-Politikerin aber nicht festlegen. Alles, was im analogen Leben verboten sei, müsse auch im digitalen Raum geahndet werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
97.071 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
93.946 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
92.645 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Innenpolitik
„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“
1007 mal kommentiert
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
988 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Regierung nimmt NGOs in Österreich unter die Lupe
865 mal kommentiert
Die „Krone“ berichtete mehrfach über hinterfragenswerte Förderflüsse.
Mehr Innenpolitik
Neuer Migrationskurs
Plakolm: Freiwilligkeit bei Integration „vorbei“
Kiew hebt Verbot auf
Junge Ukrainer dürfen ihr Land wieder verlassen
Feministin & Muslimin
Türkin warnt vor Kopftuchpflicht – und legt es ab
Afghane schlägt vor:
Flüchtlingen vor Abschiebung 2 Jahre Chance geben
Selenskyj über Kreml:
Ukraine „maximal bereit, Krieg zu beenden“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf