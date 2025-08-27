Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!

Die Experten sehen den Hauptgrund im sogenannten Österreich-Aufschlag. Denn obwohl die EU einen freien Binnenhandel hat, sind Lieferbeschränkungen über Ländergrenzen erlaubt. Sprich: Ein Kekshersteller darf im kleinen Markt Österreich höhere Preise verlangen als in Deutschland, wo es mehr Handelskonzerne und dadurch auch mehr Wettbewerb gibt. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat das bereits 2023 kritisiert.