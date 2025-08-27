Ärger bei Anrainern wegen Krankenhauszubau

Das Krankenhaus in Eisenstadt will neue Gebäude errichten. Bei Anwohnern regt sich aber Widerstand. Sie fordern ein Umplanen.
„Ich bin in diesem Haus geboren“, sagt Josef Nemeth. Der 80-Jährige ist einer der Anrainer, die von den geplanten Zubauten des Krankenhauses betroffen sind. Seine Gartenmauer grenzt direkt an das Klinik-Grundstück. Derzeit steht dort mit rund einem Meter Abstand ein Spitalsgebäude. Dieses soll weggerissen und ein neues errichtet werden, erklärt Nemeth.
17 Meter hohe Wand
Geplant sei, bis an seine Mauer zu bauen. Dort solle eine Metallwand kommen – 17 Meter hoch. „Die Metallfassade ist eine regelrechte Watsch’n“, sagt er. Die Aussicht werde komplett versperrt, er würde sich dann in einem „Kessel“ befinden, so der Pensionist. Von der Stadtgemeinde ist er enttäuscht. Diese sei zwar nicht zuständig, dennoch würde er sich mehr Unterstützung erwarten, meint er.
Niedriger, weiter entfernt
Nemeth schlägt vor, das neue Gebäude niedriger zu machen, dieses drei Meter entfernt von seinem Grund zu bauen und die Mauer zu begrünen. Diese Einwände seien bei Bauverhandlung zumindest angehört worden, so der Eisenstädter. Grundsätzlich ist er aber der Meinung, dass das Spital an den Stadtrand verlegt werden sollte. Um die 250 Millionen Euro, die in Eisenstadt investiert werden, sei in Oberwart eine neue Klinik gebaut worden, so Nemeth.
Verbesserungsvorschläge werden geprüft
Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder bestätigt, dass das neue „Haus G“ zwischen 12 und 17 Meter hoch sein wird. Die Baumaßnahmen seien erforderlich, um den Versorgungsauftrag als Akut- und Schwerpunktkrankenhaus sicherzustellen und den aktuellen Anforderungen der Bevölkerung an das Gesundheitswesen gerecht zu werden. Der größte Teil des Umbaus passiere in den Bestandsgebäuden. Man habe den Anrainern bereits im Vorfeld angeboten, konkrete Anliegen vorzubringen. „Verbesserungsvorschläge der Anrainer, die in der Bauverhandlung am 25. August eingebracht wurden, werden derzeit planerisch geprüft“, teilt das Spital mit.
Keine Beeinträchtigung
Ein Gutachter habe keine Beeinträchtigung des Ortsbildes durch das Bauvorhaben festgestellt. Auch der Logistikverkehr werde nicht wesentlich steigen.
Land ist zuständig
Aus dem Eisenstädter Rathaus heißt es, dass das Land die zuständige Behörde sei und das Verfahren durchführen müsse. Man nehme aber die Anliegen der Anrainer ernst und kommuniziere diese an die zuständigen Stellen.
