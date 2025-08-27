Ärger bei Anrainern wegen Krankenhauszubau

Verbesserungsvorschläge werden geprüft

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder bestätigt, dass das neue „Haus G“ zwischen 12 und 17 Meter hoch sein wird. Die Baumaßnahmen seien erforderlich, um den Versorgungsauftrag als Akut- und Schwerpunktkrankenhaus sicherzustellen und den aktuellen Anforderungen der Bevölkerung an das Gesundheitswesen gerecht zu werden. Der größte Teil des Umbaus passiere in den Bestandsgebäuden. Man habe den Anrainern bereits im Vorfeld angeboten, konkrete Anliegen vorzubringen. „Verbesserungsvorschläge der Anrainer, die in der Bauverhandlung am 25. August eingebracht wurden, werden derzeit planerisch geprüft“, teilt das Spital mit.