Deutschland: Coca-Cola wird schon wieder teurer

Grund für Teuerung ist Inflation

Ausschlaggebend für den erneuten Preisanstieg sei der gestiegene Kostendruck. „Die Energiekosten sind höher und auch die Personalkosten steigen“, sagte Galvin. Die momentan günstigen Zuckerpreise könnten das nicht abfedern. „Grundsätzlich kaufen wir viele Rohstoffe wie auch Zucker sehr langfristig ein. Das bedeutet auch, dass wir nicht immer an Schwankungen an den Rohstoffmärkten partizipieren.“