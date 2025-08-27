Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bellissima“ Ankunft

Die Clooneys sorgen für viel Glamour in Venedig

Society International
27.08.2025 10:21
George und Amal Clooney sorgten bei der Ankunft in Venedig nicht nur für Glamour, sondern auch ...
George und Amal Clooney sorgten bei der Ankunft in Venedig nicht nur für Glamour, sondern auch für ein wahres Blitzlichtgewitter.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Die Filmfestspiele von Venedig stehen in den Startlöchern und die ersten Promis trudeln bereits in der Lagunenstadt ein. Für eine wahrlich „bellissima“ Ankunft in der „Serenissima“ sorgten George und Amal Clooney!

0 Kommentare

Schon einen Tag vor der Eröffnung der Filmfestspiele von Venedig reisten George und Amal Clooney an. Und blieben dabei von den Paparazzi natürlich nicht unbemerkt. Kein Wunder, immerhin sah vor allem die schöne Ehefrau des Hollywoodstars wieder einmal bezaubernd schön aus!

Amal mit Hollywood-reifem Auftritt
Denn Amal bestieg in einem buttergelben, figurbetonten Neckholder-Kleid mit langem Beinschlitz der Luxusmarke Balmain, das sie mit weißen Slingpumps kombiniert hatte, das Wassertaxi, das sie und ihren Ehemann in ihr Hotel bringen sollte. 

George und Amal Clooney bei der Fahrt mit dem Wassertaxi durch die Kanäle Venedigs.
George und Amal Clooney bei der Fahrt mit dem Wassertaxi durch die Kanäle Venedigs.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Der Schauspieler wird am Lido seinen neuen Film „Jay Kelly“ vorstellen.
Der Schauspieler wird am Lido seinen neuen Film „Jay Kelly“ vorstellen.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Was für eine Aussicht!
Was für eine Aussicht!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Während der Fahrt zeigten sich George, der ein schwarzes Poloshirt und eine beige Hose trug, und Amal nicht nur gut gelaunt, sondern bewunderten auch die tolle Aussicht auf die „Serenissima“.

Amal Clooney sah in einem buttergelben Kleid einfach wunderschön aus!
Amal Clooney sah in einem buttergelben Kleid einfach wunderschön aus!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Promi-Party am Comer See
Das Promi-Paar war übrigens vom Comer See aus angereist, wo die Clooneys das Anwesen Villa Oleandra besitzen. Dort waren vor der Ankunft der Clooneys in Venedig eine Reihe von Stars – unter anderem auch Clooneys „Jay Kelly“-Filmpartner Adam Sandler, „Barbie“-Regisseurin Greta Gerwig oder Schauspielerin Laura Dern – eingeladen, wie die „Daily Mail“ berichtete.

Gentleman George half seiner Amal aus dem Wassertaxi.
Gentleman George half seiner Amal aus dem Wassertaxi.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Adam Sandler war mit von der Partie – mit Basketball in der Hand!
Adam Sandler war mit von der Partie – mit Basketball in der Hand!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Komödie im Kino und auf Netflix
Die romantische Komödie über einen Schauspielstar in einer Identitätskrise wird Clooney gemeinsam mit Sandler, der mit Basketball in der Hand in der Lagunenstadt ankam, in Venedig vorstellen. Der Streifen soll Mitte November in den Kinos zu sehen und wenig später auch bei Netflix abrufbar sein.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
97.071 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
93.946 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
92.645 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Innenpolitik
„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“
1007 mal kommentiert
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
988 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Regierung nimmt NGOs in Österreich unter die Lupe
865 mal kommentiert
Die „Krone“ berichtete mehrfach über hinterfragenswerte Förderflüsse.
Mehr Society International
Babyglück in Miami
Spot-Ass Anna Kournikova erwartet ihr viertes Kind
Bruce Willis
Seine Familie traf herzzerreißende Entscheidung
„Bellissima“ Ankunft
Die Clooneys sorgen für viel Glamour in Venedig
Reaktion auf Festnahme
Rapper Lil Nas X: „Das war verdammt beängstigend“
Raus aus Deutschland
TV-Ikone Verona Pooth lebt jetzt in Dubai!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf