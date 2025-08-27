Die Clooneys sorgen für viel Glamour in Venedig

Die Filmfestspiele von Venedig stehen in den Startlöchern und die ersten Promis trudeln bereits in der Lagunenstadt ein. Für eine wahrlich „bellissima“ Ankunft in der „Serenissima“ sorgten George und Amal Clooney!
Schon einen Tag vor der Eröffnung der Filmfestspiele von Venedig reisten George und Amal Clooney an. Und blieben dabei von den Paparazzi natürlich nicht unbemerkt. Kein Wunder, immerhin sah vor allem die schöne Ehefrau des Hollywoodstars wieder einmal bezaubernd schön aus!
Amal mit Hollywood-reifem Auftritt
Denn Amal bestieg in einem buttergelben, figurbetonten Neckholder-Kleid mit langem Beinschlitz der Luxusmarke Balmain, das sie mit weißen Slingpumps kombiniert hatte, das Wassertaxi, das sie und ihren Ehemann in ihr Hotel bringen sollte.
Während der Fahrt zeigten sich George, der ein schwarzes Poloshirt und eine beige Hose trug, und Amal nicht nur gut gelaunt, sondern bewunderten auch die tolle Aussicht auf die „Serenissima“.
Promi-Party am Comer See
Das Promi-Paar war übrigens vom Comer See aus angereist, wo die Clooneys das Anwesen Villa Oleandra besitzen. Dort waren vor der Ankunft der Clooneys in Venedig eine Reihe von Stars – unter anderem auch Clooneys „Jay Kelly“-Filmpartner Adam Sandler, „Barbie“-Regisseurin Greta Gerwig oder Schauspielerin Laura Dern – eingeladen, wie die „Daily Mail“ berichtete.
Komödie im Kino und auf Netflix
Die romantische Komödie über einen Schauspielstar in einer Identitätskrise wird Clooney gemeinsam mit Sandler, der mit Basketball in der Hand in der Lagunenstadt ankam, in Venedig vorstellen. Der Streifen soll Mitte November in den Kinos zu sehen und wenig später auch bei Netflix abrufbar sein.
