Seine Familie traf herzzerreißende Entscheidung

Hollywood-Ikone Bruce Willis (70), geliebt als Actionheld in „Stirb Langsam“, kämpft seit Jahren mit frontotemporaler Demenz. Jetzt musste seine Familie einen Schritt gehen, den niemand gehen möchte – und der Millionen Fans rund um den Globus erschüttert: Willis wird nicht mehr zu Hause gepflegt. Eine herzzerreißende Entscheidung, die die Familie treffen musste.
Seine Ehefrau Emma Heming (47) sprach in einem bewegenden TV-Special mit US-Journalistin Diane Sawyer über die intime und schmerzhafte Wahrheit. Sie und die gemeinsamen Töchter Mabel (13) und Evelyn (11) mussten akzeptieren: Das Zuhause, in dem sie all die Jahre als Familie lebten, ist nicht mehr der richtige Ort für Bruce.
„Es war eine der härtesten Entscheidungen meines Lebens“, gestand Emma mit Tränen in den Augen. „Aber Bruce hätte gewollt, dass unsere Mädchen in einem Umfeld aufwachsen, das für sie gemacht ist – nicht für seine Krankheit.“
Ein zweites Zuhause nur für Bruce
Die Familie richtete deshalb ein „zweites Zuhause“ ein – ruhiger, überschaubarer, abgestimmt auf seine Bedürfnisse. Ein Ort, an dem Bruce sich sicher bewegen kann, an dem Freunde ihn besuchen, Filme schauen und einfach da sein. „Es ist ein Haus voller Liebe, Wärme und Lachen“, erzählt Emma. „Und es ist wunderschön zu sehen, wie viele seiner Freunde weiterhin auftauchen und ihm Freude schenken.“
Eine Familie, die zusammenhält
Seit 16 Jahren sind Bruce und Emma verheiratet. Doch ihr Patchwork-Familienmodell reicht weiter: Mit Ex-Frau Demi Moore (62) hat der Star die Töchter Rumer, Scout und Tallulah. Alle fünf Kinder und die beiden Frauen stehen vereint an seiner Seite. Erst kürzlich feierte Emma sogar ihren Geburtstag gemeinsam mit Demi und den Stieftöchtern.
Bruce ist insgesamt wirklich bei guter Gesundheit, wissen Sie. Es ist nur sein Gehirn, das ihn im Stich lässt
Emma Willis
„Es ist diese Einheit, die uns trägt“, so Emma. „Auch wenn es nicht immer einfach ist.“
Als Scout den Notruf aussprach
Besonders bewegend: Emma erzählte, dass es Bruce’ Tochter Scout (34) war, die ihr einen Spiegel vorhielt, als sie selbst am Limit war. Emma: „Ich kämpfte mit Depressionen, während ich gleichzeitig versuchte, für Bruce und die Kinder stark zu sein. Da sagte Scout: ,Ich mache mir mehr Sorgen um dich als um Dad.‘ Dieser Satz hat mich wachgerüttelt.“
Daraufhin suchte Emma professionelle Hilfe – und stellte auch Vollzeit-Pflegekräfte für Bruce ein.
Und manchmal sieht man dieses Funkeln in seinen Augen oder dieses Grinsen, und dann bin ich einfach wie verzaubert.
Emma Willis
„Sein Gehirn lässt ihn im Stich“
„Bruce ist insgesamt wirklich bei guter Gesundheit, wissen Sie. Es ist nur sein Gehirn, das ihn im Stich lässt“, sagte die 47-Jährige dem US-Sender „ABC“. Die Sprache gehe verloren. Auf die Frage, ob es Tage gebe, an denen ihr Mann so sei wie früher, sagte sie: „Nicht Tage, aber wir bekommen Momente.“
Zum Beispiel, wenn er lacht. „Und manchmal sieht man dieses Funkeln in seinen Augen oder dieses Grinsen, und dann bin ich einfach wie verzaubert.“ Allerdings seien diese Momente schnell wieder vorbei. „Es ist schwer“, sagte sie unter Tränen. „Aber ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass mein Mann immer noch so sehr da ist.“
2022 hatte die Familie mitgeteilt, dass Willis sich krankheitsbedingt aus dem Filmgeschäft zurückziehen würde. Er leide an einer Aphasie, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtige, hieß es zunächst.
2023 folgte eine genauere Diagnose: Frontotemporale Demenz, bei der Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns abgebaut werden. Dabei handelt es sich um eine seltene, schnell fortschreitende und nicht heilbare Erkrankung.
Die Liebe bleibt
Die Diagnose hat der Familie vieles genommen, aber eins nicht: ihre Liebe. „Wenn wir bei Bruce sind, zählt nur der Moment. Ein Film, ein Lachen, ein gemeinsamer Spaziergang im Garten“, sagt Emma.
Ein Hollywood-Held, den die Welt nie vergessen wird – und eine Familie, die zeigt, dass Liebe auch in den dunkelsten Zeiten ein Zuhause schafft.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.