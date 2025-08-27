Alarm! Brand in Großbäckerei von Supermarkt-Kette

Alarmiert wurden die Florianijünger gegen 15.30 Uhr. „Von der Leitstelle wurde ein Brandereignis in der Bäckerei eines Lebensmittelhandels gemeldet“, heißt es von der Polizei. Wie die Ermittlungen ergaben, war das Feuer bei einem Industriegebläse in einem Lagerraum ausgebrochen.