Alarm! Brand in Großbäckerei von Supermarkt-Kette

Feueralarm in Tirol! In Völs bei Innsbruck heulten am Dienstagnachmittag die Sirenen. Grund dafür war ein Brand in der Großbäckerei einer Supermarkt-Kette. Die Feuerwehren konnten die Situation rasch unter Kontrolle bringen und wohl Schlimmeres verhindern.
Alarmiert wurden die Florianijünger gegen 15.30 Uhr. „Von der Leitstelle wurde ein Brandereignis in der Bäckerei eines Lebensmittelhandels gemeldet“, heißt es von der Polizei. Wie die Ermittlungen ergaben, war das Feuer bei einem Industriegebläse in einem Lagerraum ausgebrochen.
Aufgrund des Durchmessers von rund zwei Metern wurden die Löscharbeiten zusätzlich erschwert.
Ein Sprecher der Polizei
Technischer Defekt als Ursache
„Aufgrund des Durchmessers von rund zwei Metern wurden die Löscharbeiten zusätzlich erschwert. Schlussendlich konnte der Brand aber zeitnah gelöscht werden.“ Grund für das Feuer dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. In dem Gebäude entstand ein erheblicher Sachschaden.
Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Völs, die Berufsfeuerwehr Innsbruck, zwei Rettungswagen sowie zwei Polizeistreifen.
