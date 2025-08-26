Urlaub im Arbeitstier: Dänemark-Tour mal anders

Und an Lebensweisheit sind sie in Dänemark generell reich. Hier schaut man auf die Work-Life-Balance, aber nicht im Sinn von nichts weiterbringen, sondern von richtig zielstrebig arbeiten, um dann Zeit für sich, Familie und Freunde zu haben. Dann ist „Hygge“ angesagt, dieser Wohlfühlzustand, der so schwer zu erklären ist. Es gibt Bücher, die sich einer Definition annähern. Zu Hause hat er viel mit Kerzen zu tun, überhaupt mit dem richtigen Licht, der richtigen Lebenseinstellung und mit den richtigen Leuten, mit denen man sich umgibt oder nicht. Überhaupt damit, Dinge und Menschen „wegzulassen“, die einem nicht guttun.