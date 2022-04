Autonome Autos: Fernsehen erlaubt, Handy verboten

Großbritannien ebnet den Weg für selbstfahrende Autos. Das Verkehrsministerium in London kündigte Änderungen an der Straßenverkehrsordnung an, mit denen man der neuen Technologie Rechnung tragen will. Dazu zählt unter anderem, Fernsehen am Fahrersitz eines Roboterwagens zu gestatten. Smartphones bleiben hingegen illegal.