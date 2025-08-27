Vorteilswelt
Kiew hebt Verbot auf

Junge Ukrainer dürfen ihr Land wieder verlassen

Außenpolitik
27.08.2025 09:44
Ein ukrainischer Rekrut trainiert für seinen Einsatz.
Ein ukrainischer Rekrut trainiert für seinen Einsatz.(Bild: EPA/UKRAINE PRESS SERVICE HANDOUT)

Die ukrainische Regierung hat ihre Ausreisebestimmungen aufgeweicht. Jungen Männern im Alter bis zu 22 Jahren können das Land trotz des laufenden Kriegs gegen Russland wieder verlassen. Die Regelung betreffe alle Wehrpflichtigen in dem Alter.

„Männer im Alter zwischen 18 und 22 können während des Kriegszustands ungehindert die Grenze überschreiten“, schrieb Regierungschefin Julia Swyrydenko dazu auf Telegram. 

Es gehe auch darum, dass Ukrainer, die aus verschiedensten Gründen schon im Ausland seien, nicht die Verbindung zu ihrer Heimat verlören, schrieb Swyrydenko. Innenminister Ihor Klymenko wiederum erklärte, dass jungen Männern so größere Chancen auf eine Ausbildung im Ausland eingeräumt werden sollten, um sie dann nach ihrer Rückkehr zum Nutzen des Landes einzusetzen.

Einsatz an der Front ab 25 Jahren
Nachdem Russland vor dreieinhalb Jahren seinen Krieg gegen die Ukraine gestartet hatte, rief der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das Kriegsrecht im Land aus. Dies beinhaltete auch ein Ausreiseverbot für alle wehrpflichtigen Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren.

Ausnahmen bedürfen einer besonderen Genehmigung. Trotzdem sind seither Tausende Ukrainer ins Ausland geflüchtet, um dem gefürchteten Dienst an der Front zu entgehen.

Die weiter laufende Mobilisierung von Soldaten wird durch die neue Reisefreiheit zumindest vorerst nicht beeinträchtigt. Zum Einsatz an der Front selbst dürfen laut Gesetz nur Männer ab 25 Jahren verpflichtet werden. Jüngere können sich nur als Freiwillige melden. Die Altersgrenze soll als Schutz für die besonders geburtenschwachen Jahrgänge nach der Jahrtausendwende dienen.

