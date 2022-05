Robo-Autos: VW schmiedet Allianz mit Qualcomm

Volkswagen verbündet sich bei der Entwicklung selbstfahrender Autos mit dem US-Chiphersteller Qualcomm. „Das wird so kommen“, sagte eine Person mit Kenntnis der Pläne. Demnach will VW einen speziell für das automatisierte Fahren entwickelten Prozessor von Qualcomm ab Mitte des Jahrzehnts in Fahrzeuge aller Marken des Konzerns einbauen. Der Vertrag laufe bis 2031 und habe ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro.