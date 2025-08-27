Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grönland-Streit

Dänemark zitiert US-Botschaftsvertreter ein

Ausland
27.08.2025 09:32
US-Präsident Donald Trump spricht schon länger davon, die Arktis-Insel übernehmen zu wollen – ...
US-Präsident Donald Trump spricht schon länger davon, die Arktis-Insel übernehmen zu wollen – falls nötig, schreckt er dabei auch vor Gewalt nicht zurück.(Bild: Krone KREATIV/JOHN SONNTAG/NASA/AFP, AFP)

Schon seit Monaten spricht Trump immer wieder davon, die Insel Grönland übernehmen zu wollen. Jetzt meldete sich Dänemarks Regierung dazu. Trump mische sich in Angelegenheiten ein, die ihn nichts angehen würden, meinte der dänische Außenminister.

0 Kommentare

Der von US-Präsident Donald Trump erhobene Anspruch auf Grönland ruft erneut die dänische Regierung auf den Plan. Außenminister Lars Løkke Rasmussen ließ den Geschäftsträger der US-Botschaft in Kopenhagen einbestellen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk DR am Mittwoch berichtete, da mindestens drei US-Bürger mit Verbindungen zur Trump-Regierung an verdeckten Einflussaktionen auf der zum dänischen Königreich gehörenden Insel Grönland beteiligt gewesen seien.

Rasmussen: „Er mischt sich in Angelegenheiten des Königreichs ein“
„Jeder Versuch, sich in die inneren Angelegenheiten des Königreichs einzumischen, ist selbstverständlich inakzeptabel“, zitierte der Sender Rasmussen. „Vor diesem Hintergrund habe ich das Außenministerium gebeten, den amerikanischen Geschäftsträger zu einem Gespräch einzubestellen.“

Lesen Sie auch:
Macron wurde in Grönland von Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen und ...
„Aneignungs“-Drohungen
Grönland-Besuch von Macron als Signal an Trump
15.06.2025
Bis Unabhängigkeit
Grönland sucht nach Trump-Drohungen Schutz
01.04.2025
Ärger auf Insel
Trump: Annexion Grönlands „wird wohl passieren“
14.03.2025

„Schließe Gewalt nicht aus“
Trump hat wiederholt erklärt, er wolle die rohstoffreiche und strategisch wichtig gelegene Arktis-Insel aus Gründen der nationalen und internationalen Sicherheit übernehmen. Er hat dafür den Einsatz von Gewalt nicht ausgeschlossen. Das Ansinnen des US-Präsidenten hat wiederholt für diplomatische Verstimmungen zwischen den beiden NATO-Verbündeten gesorgt.

Die US-Botschaft in Kopenhagen wird laut ihrer Website derzeit von Geschäftsträger Mark Stroh geleitet. Sie war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Auch vom dänischen Außenministerium war zunächst kein Kommentar zu erhalten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf