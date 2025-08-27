Grönland-Streit
Dänemark zitiert US-Botschaftsvertreter ein
Schon seit Monaten spricht Trump immer wieder davon, die Insel Grönland übernehmen zu wollen. Jetzt meldete sich Dänemarks Regierung dazu. Trump mische sich in Angelegenheiten ein, die ihn nichts angehen würden, meinte der dänische Außenminister.
Der von US-Präsident Donald Trump erhobene Anspruch auf Grönland ruft erneut die dänische Regierung auf den Plan. Außenminister Lars Løkke Rasmussen ließ den Geschäftsträger der US-Botschaft in Kopenhagen einbestellen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk DR am Mittwoch berichtete, da mindestens drei US-Bürger mit Verbindungen zur Trump-Regierung an verdeckten Einflussaktionen auf der zum dänischen Königreich gehörenden Insel Grönland beteiligt gewesen seien.
Rasmussen: „Er mischt sich in Angelegenheiten des Königreichs ein“
„Jeder Versuch, sich in die inneren Angelegenheiten des Königreichs einzumischen, ist selbstverständlich inakzeptabel“, zitierte der Sender Rasmussen. „Vor diesem Hintergrund habe ich das Außenministerium gebeten, den amerikanischen Geschäftsträger zu einem Gespräch einzubestellen.“
„Schließe Gewalt nicht aus“
Trump hat wiederholt erklärt, er wolle die rohstoffreiche und strategisch wichtig gelegene Arktis-Insel aus Gründen der nationalen und internationalen Sicherheit übernehmen. Er hat dafür den Einsatz von Gewalt nicht ausgeschlossen. Das Ansinnen des US-Präsidenten hat wiederholt für diplomatische Verstimmungen zwischen den beiden NATO-Verbündeten gesorgt.
Die US-Botschaft in Kopenhagen wird laut ihrer Website derzeit von Geschäftsträger Mark Stroh geleitet. Sie war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Auch vom dänischen Außenministerium war zunächst kein Kommentar zu erhalten.
