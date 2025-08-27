Dänemark zitiert US-Botschaftsvertreter ein

Der von US-Präsident Donald Trump erhobene Anspruch auf Grönland ruft erneut die dänische Regierung auf den Plan. Außenminister Lars Løkke Rasmussen ließ den Geschäftsträger der US-Botschaft in Kopenhagen einbestellen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk DR am Mittwoch berichtete, da mindestens drei US-Bürger mit Verbindungen zur Trump-Regierung an verdeckten Einflussaktionen auf der zum dänischen Königreich gehörenden Insel Grönland beteiligt gewesen seien.