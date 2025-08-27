Salzburger Zoo rettete fünf Fledermaus-Babys

Kurz vor dem Auswildern stehen im Zoo Salzburg fünf junge Fledermäuse. Sie wurden im kühlen, verregneten Juli abgegeben und aufgepäppelt. „Als sie uns gebracht worden sind, haben sie nur getrunken. Sie auf das Fressen umzustellen, war die größte Herausforderung“, erzählt Tierpflegerin Chantal Pletz. „Wir haben ihnen erst beibringen müssen, dass auch Insekten gut schmecken.“ Dabei kommt es bei den kleinen Wesen auf jedes Milligramm an.