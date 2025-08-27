Riesiger Hype um Taylor Swifts Verlobungs-Kleid

Der „Kate-Effekt“ hat nun auch bei Taylor Swift zugeschlagen: Denn nur wenige Minuten, nachdem das Verlobungs-Posting der Sängerin online gegangen war, war ihr Look schon fasst völlig ausverkauft!
In einer knappen Stunde hatte das Posting schon zehn Millionen Likes. Rekordverdächtig! Aber die Fans freuten sich nicht nur mit ihren Idolen und bewunderten den riesigen Verlobungs-Klunker, den Travis seiner Taylor an den Ringfinger gesteckt hatte. Es brach auch ein wahrer Hype um Swifts Kleid aus!
Verlobung im gestreiften Designer-Kleid
Zugegeben, der Verlobungs-Look von Swift ist auch einfach bezaubernd. Bei diesem unvergesslichen Moment trug die Sängerin nämlich ein schwarz-weiß gestreiftes Seidenkleid von Polo Ralph Lauren und cognacfarbene Sandalen von Louis Vuitton.
Klicken Sie sich hier durch die Bilder von Taylor Swifts und Travis Kelces Verlobung:
Das Dress, das durch eine A-Linie und ein gesmoktes Oberteil besticht und bei dem man zudem die Träger entfernen kann, war innerhalb weniger Minuten in den USA fast ausverkauft. Immerhin im deutschen Online-Shop von Polo Ralph Lauren gibt es noch einige Größen zu erstehen.
Aber das süße Kleidchen hat natürlich auch seinen Preis: Stolze 425 Euro muss man für den Swift-Verlobungslook hinblättern.
Goldene Accessoires passend zum Verlobungsring
Den restlichen Look zum gestreiften Kleid hielt Taylor übrigens eher schlicht und setzte lediglich auf ausgewählte Accessoires, wie etwa süße Herz-Ohrringe in Gold und einen goldenen Armreif. Und natürlich durfte auch ihr Markenzeichen, der rote Lippenstift, nicht fehlen!
Neben dem außergewöhnlichen Verlobungsring, den Kelce seiner Liebsten an den linken Ringfinger gesteckt hat, funkelte zudem eine Cartier-Uhr am Handgelenk der Sängerin.
Verlobung in malerischem Garten
Alles in allem passte Swifts Verlobungslook jedenfalls perfekt zur Location. Denn wie Travis Kelces Papa Ed Kelce bereits ausplauderte, ging sein Sohn vor rund zwei Wochen in einem Garten in der Stadt Lee‘s Summit im US-Bundesstaat Missouri auf die Knie.
Travis und Taylor waren demnach auf dem Weg zu einem gemeinsamen Dinner, als der NFL-Spieler die Sängerin dazu überredete, vorher in dem malerischen Garten ein Glas Wein zu trinken. Nach der „wunderschönen“ Verlobung hätten die beiden über FaceTime gleich ihre Väter und Mütter eingeweiht, erzählte Ed Kelce.
Kommentare
