Rekord-Siebenkämpferin Schuler zittert um Start

Beim Mehrkampfmeeting in Grosetto (It) katapultierte sich die Vorarlbergerin Chiara Schuler mit 5816 Punkten in komplett neue Sphären, verbesserte den 24 Jahre alten Landesrekord und qualifizierte sich neben dem legendären Mösle-Meeting in Götzis auch für die Universiade in China. Doch nun droht ein Traum für die 20-Jährige zu platzen.