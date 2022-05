Ethereum will Bitcoin mit Update vom Thron stoßen

Ethereum soll am Bitcoin-Thron sägen

Die technischen Verbesserungen werden die Attraktivität von Ethereum stark erhöhen, hoffen die Optimisten. „Wir beobachten bereits, dass Fonds in Vorbereitung für ‘Merge‘ Gelder in Ethereum umschichten, obwohl noch nicht klar ist, wann das Update kommt“, sagt Noelle Acheson, Chef-Analystin des auf Kryptowährungen spezialisierten Brokerhauses Genesis. Offenbar betrachteten sie Ethereum als unterbewertet.