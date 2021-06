Landwirt erzeugt Ethereum mit Strom aus Kuhfladen

Geld stinkt nicht, sagt der Volksmund. Im Fall des britischen Landwirts Philip Hughes stimmt das nicht ganz: Er verwandelt mit einer Biogasanlage nämlich den Dung seiner Rinder in Strom, der wiederum in den Betrieb einer Ethereum-Mining-Anlage fließt. So erzeugt der Brite digitales Geld aus erneuerbarer Energie - und zeigt, dass die Umweltbilanz von Kryptogeld nicht zwangsweise schlecht sein muss.