Was steckt hinter dem Wiener 2200-PS-Boliden?

Der Deus Vayanne soll der stärkste, schnellste Elektro-Hypersportler der Welt werden. 2243 PS stark. Mindestens. Weltpremiere feierte er auf der New York Auto Show, gebaut wird er in Italien. Doch seine Heimat ist Wien. Hier trafen wir Adrian-Filip Butuca, Head of Design von Deus Automobiles.