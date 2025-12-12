Salzburg hält VSV mit Overtime-Sieg auf Distanz!

Red Bull Salzburg hat den Villacher SV in der Tabelle der ICE Hockey League auf Distanz halten können!
Der Titelverteidiger behielt am Freitag bei den Kärntnern in der Stadthalle im Nachtragsspiel der 18. Runde mit 4:3 nach Verlängerung die Oberhand und liegt als weiter Sechster zwei Punkte vor den Villachern, die mit 25 Partien eine weniger als der Meister ausgetragen haben. Connor Corcoran avancierte vor 3357 Fans in der vierten Minute der Verlängerung zum Matchwinner.
Zuvor hatte Lucas Thaler sein Team mit einem späten Tor (59.) erst vor einer Niederlage nach regulärer Spielzeit bewahrt. Aufseiten der Hausherren war Elias Jeronimo Wallenta mit dem ersten Tor im Spiel (8./PP) und vermeintlichen Siegestor zum 3:2 (49.) der entscheidende Akteur gewesen.
HCB Südtirol trennt sich von Trainer
Die Salzburger rückten bis auf fünf Punkte an den Fünften HCB Südtirol heran. Der Klub aus Südtirol gab am Freitag nach einer sorgfältigen Bewertung der sportlichen Situation sowie der Führung der ersten Mannschaft die Trennung vom US-amerikanischen Trainer Kurt Kleinendorst bekannt. Ein Nachfolger soll schon in den nächsten Tagen präsentiert werden.
