Salzburg hält VSV mit Overtime-Sieg auf Distanz!

Der Titelverteidiger behielt am Freitag bei den Kärntnern in der Stadthalle im Nachtragsspiel der 18. Runde mit 4:3 nach Verlängerung die Oberhand und liegt als weiter Sechster zwei Punkte vor den Villachern, die mit 25 Partien eine weniger als der Meister ausgetragen haben. Connor Corcoran avancierte vor 3357 Fans in der vierten Minute der Verlängerung zum Matchwinner.