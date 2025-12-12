Leader St. Pölten stolpert beim Letzten SW Bregenz

SKN-Anschlusstor durch einen Weitschuss kam zu spät

Das 1:0 für Bregenz fiel in der 34. Minute – Tamar Crnkic traf im zweiten Versuch, nachdem Kurz pariert hatte. Johannes Tartarotti legte in der 57. Minute nach schönem Zuspiel von Florian Prirsch nach, für St. Pölten kam das Anschlusstor durch einen Weitschuss von Christoph Messerer (79.) zu spät. Bregenz holte damit den erst zweiten Saisonsieg, der SKN hat fünf seiner jüngsten acht Bewerbspartien verloren.