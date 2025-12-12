Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2. Liga – 16. Runde

Leader St. Pölten stolpert beim Letzten SW Bregenz

2. Liga
12.12.2025 19:53
Enttäuschung im SKN-Lager, großer Jubel bei den Bregenzern
Enttäuschung im SKN-Lager, großer Jubel bei den Bregenzern(Bild: GEPA)

Spitzenreiter St. Pölten hat im letzten Spiel des Jahres eine überraschende Pleite kassiert! Der SKN musste sich am Freitag in der 2. Liga beim Letzten Schwarz Weiß Bregenz 1:2 geschlagen geben!

0 Kommentare

Liefering schlug Rapid II 1:0, die Young Violets gewannen gegen Austria Klagenfurt 2:1, Hertha Wels verlor daheim gegen Austria Lustenau 0:1 und Kapfenberg gegen FAC endete 0:0.

In Bregenz verzeichneten die Hausherren die erste Gelegenheit, Damian Maksimovic scheiterte an SKN-Goalie Marcel Kurz (4.). In der 27. Minute rettete Schwarz-Weiß-Tormann Felix Gschossmann bei einer Chance von Marc Stendera, anschließend forderten die Gäste nach einem angeblichen Foul an Din Barlov vergeblich einen Elfmeter.

SKN-Anschlusstor durch einen Weitschuss kam zu spät
Das 1:0 für Bregenz fiel in der 34. Minute – Tamar Crnkic traf im zweiten Versuch, nachdem Kurz pariert hatte. Johannes Tartarotti legte in der 57. Minute nach schönem Zuspiel von Florian Prirsch nach, für St. Pölten kam das Anschlusstor durch einen Weitschuss von Christoph Messerer (79.) zu spät. Bregenz holte damit den erst zweiten Saisonsieg, der SKN hat fünf seiner jüngsten acht Bewerbspartien verloren.

Lustenau gewann in Wels dank eines haltbaren Freistoßtreffers von Mohamed-Amine Bouchenna (83.) und liegt nur noch einen Punkt hinter dem SKN. Für die Young Violets scorten Nicola Wojnar (37.) und Valentin Toifl (85.) gegen Klagenfurt, Felix Fischer passierte ein Eigentor (41.). Das Goldtor für Liefering gegen den Rapid-Nachwuchs gelang Phillip Verhounig (31.).

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
173.780 mal gelesen
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
140.513 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
132.057 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Mehr 2. Liga
2:1 im letzten Spiel
Bregenz verteilte keine Geschenke gegen St. Pölten
2. Liga – 16. Runde
Leader St. Pölten stolpert beim Letzten SW Bregenz
„Mister Zuverlässig“
Lustenaus William sieht das Glas immer halb voll
Winterwechsel
Austria Salzburg gibt Kicker nach zwölf Jahren ab
Tabellenführer kommt
Starker Kontrast im letzten Spiel der Bregenzer

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf