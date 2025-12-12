„Blutgrätsche“: Die Koalition steht auf der Kippe

Haselmayer warnt: Die Stimmung im Land kippt. ÖVP und SPÖ schreiben historisch schwache Werte, die NEOS halten sich knapp stabil – doch zusammen hätten die drei Parteien nicht einmal mehr eine parlamentarische Mehrheit. „Diese Parteien müssen 2026 liefern. Denn sobald in den Bundesländern die Nervosität steigt, werden sie die Bundesregierung vor die U-Bahn werfen, bevor sie selbst vom Postbus überfahren werden.“