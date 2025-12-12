Flugzeug musste mitten auf der Straße notlanden

Die Ursache für die Notlandung war in der Nacht noch unklar, das Flugzeug wurde abgeschleppt. „Das Flugzeug flog knapp zwischen zwei geparkten Autos hindurch, rutschte einige Meter auf der Straße und kam schließlich schwer beschädigt auf der stadteinwärts führenden Fahrbahn zum Stillstand“, schrieb der „Mannheimer Morgen“.