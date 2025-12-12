„Zwischen Autos durch“
Flugzeug musste mitten auf der Straße notlanden
Südlich der Mannheimer Innenstadt im deutschen Bundesland Baden-Württemberg hat ein Leichtflugzeug notlanden müssen. Dabei wurden drei Insassen verletzt. Offenbar konnte der Pilot gerade noch zwischen zwei Autos hindurchfliegen.
Mitten auf der Fahrbahn einer mehrspurigen Straße kam der Flieger laut deutscher Polizei am Nachmittag in der Nähe des Hauptbahnhofs zum Stehen. Der 23-jährige Pilot wurde schwer verletzt.
Die Ursache für die Notlandung war in der Nacht noch unklar, das Flugzeug wurde abgeschleppt. „Das Flugzeug flog knapp zwischen zwei geparkten Autos hindurch, rutschte einige Meter auf der Straße und kam schließlich schwer beschädigt auf der stadteinwärts führenden Fahrbahn zum Stillstand“, schrieb der „Mannheimer Morgen“.
Die beiden weiteren Insassen, ein 37-jähriger Mann und die 23-jährige Lebensgefährtin des Piloten, trugen leichte Verletzungen davon. Sie konnten die Maschine verlassen und wurden in Krankenhäuser gebracht.
400.000 Euro Schaden
Der Schaden an dem einmotorigen Leichtflugzeug wird auf 400.000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Anfangs war die Behörde nach eigenen Angaben noch von einem Segelflugzeug ausgegangen.
Wegen der Notlandung war die üblicherweise viel befahrene Straße zeitweise in beiden Richtungen gesperrt gewesen. Straßenbahnen mussten in Schrittgeschwindigkeit an der Unfallstelle vorbeifahren.
